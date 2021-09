Grêmio confirma fratura, e Geromel desfalca o time por um mês

Em jogo treino, o zagueiro sofreu um pisão e fraturou um dos dedos de seu pé direito; atleta deverá estar de volta aos gramados em quatro semanas

Após exames realizados nas últimas horas, o departamento médico do Grêmio confirmou que o zagueiro Pedro Geromel sofreu uma fratura na falange do quinto dedo do pé direito, consequência de um pisão que sofreu no treinamento realizado no último sábado, véspera da partida contra o Ceará.

Em nota divulgada, o departamento médico tricolor também confirmou que não será necessário cirurgia e que o zagueiro será reavaliado periodicamente. A previsão de recuperação é de quatro semanas.

Se confirmada a perspectiva dos médicos do Grêmio, Geromel só deve retornar aos gramados na 26ª rodada do Brasileiro, contra o Fortaleza.

Esta é o segundo problema físico considerável que o defensor gremista sofre no ano de 2021. No início desta temporada, Pedro Geromel sofreu uma séria lesão em um dos ligamentos do tornozelo esquerdo, que acabou afastando o atleta por três meses dos gramados.