Grêmio x América-RN: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copinha 2026

Grêmio e América-RN se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 18h30 (de Brasília), na Arena Dr. Plínio Marin, em Votuporanga, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal Xsports no YouTube (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Grêmio vem mostrando uma campanha muito consistente nessa Copinha. Na última fase, os gaúchos eliminaram a Chapecoense em uma vitória por 1 a 0. Com isso, o Tricolor chega as oitavas com confiança e um elenco muito qualificado.

Já o América-RN igualou a melhor campanha da história do time potiguar, após chegar as oitavas vencendo o Mirassol por 2 a 0 na última fase. Durante a campanha, a equipe mostrou regularidade e organização, com vitórias importantes e uma boa postura dentro de campo.

Apesar do Grêmio partir como favorito, o jogo deve ser definido nos detalhes. A equipe gaúcha deve tentar controlar o jogo, enquanto o América-RN deve apostar em um jogo mais aguerrido e buscando os contra-ataques.

Grêmio: João Victor; Vitor Ramon, Nathan Borges, David Brendo e Pedro Gabriel; Bernardo Zortea, Artur Junior e Adrielson; João Borne, Jeferson Borges e Fellipe Magalhães. Técnico: Fernando Holderbaum

América-RN: Anthony; Pedrão, Netinho e Marcos Vinícius; Cauê Cunha, Brenno, Gustavo Ferreira, Jadson e Wendel Rocha; Kauan Lima e Caio. Técnico: Jhonatas Reis.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

América-RN

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 16 de janeiro de 2026

sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Arena Dr. Plínio Marin - Votuporanga, SP

