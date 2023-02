Goleiro do Newcastle só será campeão se time perder a final da Copa da Liga? Entenda essa história

Martin Dubravka trocou o Manchester United pelos Magpies ao longo da temporada, e vai encontrar o (ex-)time na decisão

Uma situação bizarra envolve a final da Copa do Liga Inglesa, que será disputada agora no final de fevereiro. Isso porque, Martin Dubravka, goleiro reserva do Newcastle, só receberá uma medalha de campeão do torneio se o seu time for derrotado na final. Sim, é isso mesmo.

A condição de Dubravka, na verdade, é bastante comum, mas acabou encontrando uma coincidência absurda para chegar a esse ponto. O que acontece é que o goleiro trocou o Manchester United, o outro finalista da Copa, pelo Newcastle, por empréstimo, com a temporada já em andamento e, portanto, questões burocráticas tornam sua situação mais complexa.

Por ter entrado em campo duas vezes pelo Manchester United na Copa da Liga, Dubravka não pôde ser inscrito pelo Newcastle, e ainda é considerado jogador dos Red Devils quando se trata dessa competição. Dessa forma, caso o clube atual vença, ele não será campeão, já que não foi inscrito.

No entanto, para a situação ficar ainda mais louca, caso o United, seu ex-time, bate o Newcastle, aí sim ele poderá se considerar campeão da Copa da Liga, uma vez que não só fez parte do elenco, mas também entrou em campo no torneio nacional. Assim, Dubravka terá que lidar com um sentimento conflitante de querer ser campeão, mas também torcer por seu atual clube.

A final da Copa da Liga Inglesa será no próximo domingo, 26 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília). Assim como já é tradição, a decisão será disputada no emblemático Estádio de Wembley, em Londres.