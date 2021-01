Goleado no Derby, Corinthians junta os cacos e revê planejamento para reta final

Mancini acreditava ter achado "time ideal", mas deve voltar a preparar equipes de acordo com o adversário nos jogos finais do Brasileirão

O Corinthians sofreu uma goleada por 4 a 0 no Allianz Parque na última segunda-feira (18) e, além das implicações óbvias da pior derrota em 17 anos para o maior rival, viu sumir a ideia de que havia encontrado o "time ideal" para a reta final da temporada. Foi a primeira vez no Brasileiro que os 11 titulares foram repetidos de um jogo para o outro, mas o resultado acaba forçando a equipe a rever este planejamento.

Antes do jogo, o técnico Vagner Mancini chegou a admitir que, diferentemente das outras partidas, havia mandado a campo o mesmo time por confiar na capacidade de adaptação dos atletas às diferentes propostas de , goleado na semana passada, e .

Dentro de campo, porém, o não se achou. Depois de começar apostando em um jogo mais aberto e até levando perigo ao Palmeiras, passou a ser envolvido pela movimentação do adversário e viu espaços se abrirem na sua defesa.

O pedido era claro, segundo o lateral Fábio : marcar alto ou baixo, nunca intermediário. No meio do caminho, o virou presa fácil, não conseguiu se adaptar ao que o jogo pedia e levou 4 a 0 - podendo tomar anda mais se o rival fosse preciso nas finalizações.

"Nossa leitura tática foi péssima", reconheceu Mancini, que viu os escolhidos não serem capazes de se adaptar a uma situação de jogo totalmente diferente do 5 a 0 contra o Fluminense. Um time adversário mais rápido, técnico e em um gramado diferente foram os fatores mais conversados no pré-jogo, mas pareceram ignorados em campo.

Com o baque sofrido, Mancini 'junta os cacos' do golpe e vai retomar a política de ajustar a equipe de acordo com os adversários. Contra o Sport (quinta, 21), por exemplo, é provável que a ideia seja semelhante à do Derby. Já contra o Red Bull , na semana que vem, o mais provável é um time mais marcador do que criador.

Dono de 42 pontos na tabela de classificação da Série A do Brasileiro, o Timão busca uma vaga direta na da América do ano que vem para ter saúde financeira - e perspectiva esportiva na próxima temporada.