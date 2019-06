Gol de Salah é o 3º mais rápido em finais de Champions; em pênaltis, é o 1º

Jamais um penal foi marcado com tão pouco tempo de bola rolando na história da Champions League

A final da entre e já começou com polêmica... e gol! Em sua primeira subida ao ataque, Sadio Mané chutou uma bola que bateu no braço de Moussa Sissoko. De forma polêmica, o árbitro Damir Skomina marcou o pênalti convertido por Salah. Jamais em toda a história da competição europeia as redes foram estufadas através da marca da cal com tamanha rapidez. Até porque este foi o pênalti mais rápido da história do certame.

O penal foi marcado com menos de um minuto, e com pouco menos de dois minutos Mohamed Salah colocou os Reds na frente. Mais especificamente, foram 108 segundos de jogo. Considerando as finais de Copa dos Campeões da Europa/Champions League apenas dois tentos foram mais apressados: em 1959, Enrique Mateos colocou o em vantagem sobre o Stade , da , em vantagem com menos de um minuto e, em 2005, Paolo Maldini demorou 50 segundos para balançar as redes do Liverpool.

Já podemos dizer que a Champions League 2018-19 está definitivamente na história.

