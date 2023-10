Goiás x Vasco: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (29), no Estádio da Serrinha; veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo direto contra o rebaixamento, o Vasco visita o Goiás na tarde deste domingo (29), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, Minas Gerais, Amapá, Roraima, Acre, Roraima, Amazonas, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Bahia, Tocantins, Paraná e Espírito Santo), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Na Globo, o jogo será narrado por Gustavo Villani, com os comentários de Junior e Roger Flores. Já no Premiere, Julio Oliveira estará ao lado de Danny Morais e Pedro Moreno.

Com a derrota para o Fluminense por 5 a 3 e a vitória do Santos contra o Coritiba por 2 a 1, o Goiás voltou para a zona de rebaixamento, com 31 pontos conquistados.

Do outro lado, o Vasco, com 31 pontos, entra em campo pressionado após duas derrotas consecutivas (para o Flamengo e para o Internacional).

O técnico Ramón Díaz deverá optar pela entrada de Alex Teixeira no lugar de Paulinho, expulso contra o Internacional.

Em 50 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 22 vitórias, contra 14 do Goiás, além de 14 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Goiás venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Maguinho, Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Allano, Matheus Babi e Palacios. Técnico: Armando Evangelista.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel e Jair (Alex Teixeira); Payet, Praxedes e Gabriel Pec; Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Vasco

Paulinho, expulso contra o Internacional, cumprirá suspensão, enquanto Marlon Gomes e Rossi estão machucados.

Quando é?