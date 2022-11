Goiás x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Tricolor entra em campo com chances de classificação para a Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em busca da tão sonhada vaga na Libertadores de 2023, o São Paulo visita o Goiás neste domingo (13), a partir das 16h (de Brasília), em Goiânia, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na 11ª posição, com 51 pontos, e vindo de duas derrotas consecutivas no Brasileirão, o São Paulo não só precisa vencer fora de casa, como também torcer por uma derrota do Botafogo diante Athletico-PR, e pelo menos empates de América-MG x Atlético-GO, e Santos x Fortaleza.

Com diversos desfalques para o último e decisivo jogo da temporada, o técnico Rogério Ceni pode optar pela entrada de Rafinha, que retorna após cumprir suspensão, enquanto Reinaldo e Luizão podem entrar em campo pela última vez com a camisa tricolor. Já o Goiás, em 13º lugar, com 46 pontos, vem de derrota para o Fluminense por 3 a 0 na última rodada. Assim como o São Paulo, o Goiás também conta com uma lista extensa de desfalques, mas Hugo e Danilo Barcelos ficam à disposição. "De forma alguma vamos entrar relaxados. Sabemos que a temporada foi muito pesada. Foi difícil atingir os objetivos. É hora de desfrutar e, ao lado do torcedor, fazer um grande jogo para encerrar bem a temporada. Esse é o nosso foco, nosso planejamento", afirmou Tadeu. Em 51 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo registra 24 vitórias, contra 13 do Goiás, além de 14 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, as equipes empataram em 3 a 3.

Prováveis escalações

Escalação do provável SÃO PAULO: Felipe Alves, Rafinha, Ferraresi e Léo; Marcos Guilherme, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo; Luciano e Calleri.

Escalação do provável GOIÁS: Tadeu; Maguinho; Lucas Halter, Reynaldo e Sávio; Auremir, Matheus Sales e Marquinhos Gabriel (Luan Dias); Apodi (Renato Júnior), Pedro Raul e Diego.

Desfalques

São Paulo

Patrick e André Anderson, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Arboleda, com a seleção equatoriana, Caio, Moreira, Andrés Colorado, Alisson, Miranda, Igor Vinícius, Nikão, Rodriguinho, Eder e Diego Costa, no departamento médico, são desfalques.

Goiás

Dadá Belmonte, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Fellipe Bastos, expulso na última rodada, e Vinícius, machucado, são desfalques.

Quando é?

• Data: domingo, 13 de novembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Hailé Pinheiro – Goiânia, GO

• Arbitragem: MARCELO DE LIMA HENRIQUE (árbitro), ALESSANDRO ÁLVARO ROCHA e LUANDERSON LIMA DOS SANTOS (assistentes), EDUARDO TOMAZ DE AQUINO (quarto árbitro) e WAGNER REWAY (AVAR)