Goiás x RB Bragantino: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (2), no Estádio da Serrinha; veja como acompanhar na TV e na internet

Com objetivos opostos na temporada, Goiás e RB Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (2), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Na zona de rebaixamento com 32 pontos, o Goiás volta a campo pressionado após dois empates e uma derrota nos últimos três jogos disputados.

Para o confronto, o técnico Armando Evangelista não poderá contar com Bruno Melo. Sidimar é o provável substituto, enquanto Matheus Babi entrará no lugar de João Magno.

Do outro lado, o RB Bragantino segue na briga pelas primeiras posições do Brasileirão. Com 52 pontos, o time de Bragança Paulista vem de derrota para o Atlético-MG por 2 a 1.

"O Goiás, foi passado a informação para gente, que é uma das equipes mais fortes na bola parada no Campeonato Brasileiro. Temos que ter bastante atenção nisso neste jogo contra eles, até porque a estatura do nosso time não é tão alta e eles têm alguns jogadores altos. Mas vamos conseguir anular isso para sair de lá com a vitória e voltar para Bragança feliz", afirmou Jadsom.

Em 21 jogos disputados entre as equipes, o Goiás soma nove vitórias, contra sete do RB Bragantino, além de cinco empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o time de Bragança Paulista venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Sidimar e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Palacios, Matheus Babi e Allano. Técnico: Armando Evangelista.

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires e Lucas Evangelista; Vitinho, Matheus Gonçalves e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Goiás

Bruno Melo cumprirá suspensão.

RB Bragantino

Aderlan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, assim como Cipriano, Eduardo Santos, Eric Ramires, Lucas Rafael e Nathan Camargo, lesionados.

Quando é?