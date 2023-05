Goiás x Paysandu ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final da Copa Verde

Equipes decidem o título nesta quarta-feira (31), no Estádio da Serrinha, em Goiânia; veja como acompanhar na TV e na internet

Goiás e Paysandu se enfrentam na noite desta quarta-feira (31), às 20h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pelo jogo de volta da final da Copa Verde. Como venceu a ida por 2 a 0, Verdão pode perder por até um gol de diferença para levantar o troféu. A partida terá transmissão exclusiva da TV Brasil, na TV aberta.

Depois da derrota para o São Paulo por 2 a 1 e se encontrar na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Goiás volta a atenção para a disputa do título da Copa Verde. No torneio, o alviverde avançou ao eliminar o União Rondonópolis por 3 a 0, o Brasiliense com placar de 1 a 0 e o Cuiabá por 2 a 1.

John Wesley/Paysandu SC

Já o Paysandu, que disputa a Série C e tem como principal objetivo na temporada o acesso, precisa vencer por três ou mais gols de diferença para conquistar o título da Copa Verde. Caso vença por dois gols de diferença leva a decisão para os pênaltis. Na Copa Verde, o Papão avançou ao vencer o Real Ariquemes por 3 a 0, o Princesa do Solimões nos pênaltis, com placar de 5 a 3, e o Remo também em uma disputa de pênaltis, com placar de 4 a 2.

"Vamos ter inteligência e saber da estratégia, porque o principal que buscamos é acesso. Vamos buscar a classificação daquilo que temos como objetivo na Série C, mas, claro, ter a responsabilidade, pois vestimos uma camisa grande, de peso, com uma torcida enorme que não pode sofrer essas situações. Não podemos ter um comportamento diferente dentro e fora de casa. Nós temos que achar esse equilíbrio para termos um caminho, um rumo, não só dentro de casa, mas fora", afirmou Marquinhos Santos.

Em 21 jogos disputados entre as equipes, o Goiás soma 11 vitórias, contra quatro do Paysandu, além de seis empates. No encontro válido pela Série B de 2018, o Goiás venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Willian Oliveira, Diego, Palacios; Apodi, Alesson e Matheus Peixoto. Técnico: Émerson Ávilas.

Paysandu: Gabriel Bernard; Jacy Maranhão, Wanderson, Rodolfo Filemon, Igor Fernandes; João Vieira, Nenê Bonilha, Geovane; Dalberto, Mário Sérgio Pereira, Bruno Alves. Técnico: Marquinho Santos.

Desfalques

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Paysandu

Thiago Coelho e Stéfano Pinho são desfalques.

Quando é?