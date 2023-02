Goiás x Goianésia ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da segunda fase do Campeonato Goiano

Times entram em campo nesta quarta-feira (8), pela nona rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

O Goiás recebe o Goianésia na noite desta quarta-feira (8), no Serrinha, às 19h30 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Embalado com três vitórias consecutivas, o Goiás busca se manter na liderança do Goianão. Atualmente, soma 17 pontos, um a mais que o rival Atlético-GO, que terá pela frente o Morrinhos também nesta quarta, às 20h30 (de Brasília).

Goiás/Divulgação

Do outro lado, o Goianésia, na nona posição, busca surpreender no Serrinha e reencontrar o caminho da vitória após um empate e duas derrotas nos últimos três jogos.

Em 24 jogos disputados entre as equipes, o Goiás registra 16 vitórias, contra apenas duas do Goianésia, além de seis empates. O último triunfo do Goianésia ocorreu no Campeonato Goiano 2016 quando bateu por 3 a 2.

Escalações

Escalação do provável do Goiás: Tadeu; Bruno Santos, Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Zé Ricardo, Willian Oliveira e Kauan (Carlos Maia); Diego Gonçalves (Alesson), Nicolas e Vinícius. Técnico: Guto Ferreira.

Escalação do provável do Goianésia: Wallace; Júlio Ferrari, Paganelli, Marcão e Raphael Soares; Mateus da Silva, Edmundo e Gabriel Correia; Elicley, Raí e Adailson. Técnico: Sílvio Criciúma.

Desfalques

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Goianésia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?