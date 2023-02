Goianésia x Vila Nova ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Goiano

Times entram em campo neste domingo (5), pela oitava rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

O Vila Nova visita o Goianésia na tarde deste domingo (5), no OBA, às 16h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Sem vencer há duas rodadas no Goianão, o Vila Nova, com 10 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória, enquanto o Goianésia, também com 10, soma três vitórias, um empate e três derrotas.

Escalações

Escalação do provável do Goianésia: Wallace; Julio Ferrari, Rodrigo Paganelli, Marcão e Kauã; Mateus da Silva, Edmundo e Gabriel Correia; Elicley, Adailson e Raí. Técnico: Silvio Criciúma.

Escalação do provável do Vila Nova: Vanderlei; Marcelinho, Carlos Alexandre, Doma e Diego Renan; Ralf, Sousa e Marlone; Lourenço, Neto Pessoa e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira.

Desfalques

Goianésia

Não há desfalques confirmados.

Vila Nova

Rafael Donato está lesionado.

Quando é?