GOAL50 2022: Quem foi melhor: Ronaldo x Batistuta

Duas máquinas de gols da América do Sul buscam um lugar no pódio do prêmio, mas qual dos dois fez mais bonito?

Além de pedir para os leitores da GOAL votarem nos melhores jogadores do futebol masculino e feminino, este ano há a oportunidade de conhecer mais sobre alguns atletas históricos na nossa categoria Lendas da Copa do Mundo.

Nessa categoria, celebramos alguns dos maiores nomes de todos os tempos a roubarem a cena no maior palco do futebol mundial: a Copa do Mundo. Mas será necessário que os leitores escolham entre alguns dos jogadores mais emblemáticos do passado.

Tanto Ronaldo Nazário quanto Gabriel Batistuta deixaram sua marca no torneio de maneiras diferentes, embora os gols sejam a linguagem comum entre dois dos principais jogadores da, talvez, maior rivalidade do mundo: Brasil e Argentina.

O Ronaldo original foi apelidado de Fenômeno com motivos. Ele conquistou a Bola de Ouro com 21 anos, apenas três anos depois de ganhar sua primeira Copa do Mundo com a seleção brasileira.

Suas incríveis performances na edição de 1998 acabaram com momentos de tristeza. Na véspera da final, ele teve um problema de saúde e não era nem de longe o mesmo Ronaldo que tinha jogado todo o Mundial. Mas ele voltou com tudo - e com gols - para vencer o torneio em 2002.

Em 2006, ele chegou a 15 gols marcados em Copas e quebrou o recorde de tentos na competição, mostrando muita determinação para voltar a jogar depois de várias lesões no joelho. Anos depois, a marca de Ronaldo foi ultrapassada por Miroslav Klose.

Mesmo com todas as conquistas, Ronaldo nunca conseguiu fazer o que o antigo rival da Serie A italiana conseguiu fazer. O centroavante argentino é o único jogador na história a marcar hat-tricks em duas edições diferentes do certame global.

O atacante da Argentina - que fazia jus ao apelido de 'Batigol' - fez três gols contra a Grécia, em 1994, e depois fez a mesma coisa contra a Jamaica, na edição de 98.

Batistuta pode nunca ter conquistado uma Copa do Mundo, mas sua incrível marca de 10 gols em 12 jogos não é de se deixar de lado. Afinal, na média de gols por partida disputada, o índice do argentino é melhor que o do brasileiro.

Esse números e informações serão o suficiente para fazer você escolher Batigol ao invés de R9 na lista da GOAL50?

A votação está aberta desde 15 de novembro e vai até 18 de dezembro. É fácil assim, participe!

E lembre-se: a lista não é nossa. É sua.