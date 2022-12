GOAL50 2022: Messi, Putellas e Maradona são os vencedores após votação global

Os vencedores das categorias masculino e feminino tiveram grande vantagem para o segundo colocado, mas a disputa no Lendas da Copa foi dura

Lionel Messi e Alexia Putellas são os grandes campeões da atual edição do prêmio GOAL 50, com Diego Maradona ficando com o prêmio na seção especial Lendas da Copa do Mundo. Este foi o segundo ano em que a votação, aberta para fãs do mundo todo, foi definida por uma série de comparações diretas mostrando o quanto os leitores e leitoras da GOAL são fiéis aos seus atletas favoritos.

Foram milhões de votos foram depositados nas três categorias diferentes, com Messi e Putellas terminando na primeira posição desde o início. Na seção lendas da Copa do Mundo, Pelé e Maradona disputaram cabeça a cabeça.

O RESULTADO DO GOAL 50 MASCULINO

As exibições de Messi na Copa do Mundo o ajudaram a, pela primeira vez, ser campeão mundial, batendo a França de Mbappé nos pênaltis. No GOAL 50, contudo, a vida de Lionel foi bem mais tranquila.

Agora o ídolo argentino ultrapassa Cristiano Ronaldo, tornando-se o primeiro jogador a receber seis vezes o GOAL 50. Messi foi dominante em cada batalha de comparação direta, incluindo contra Cristiano Ronaldo, seu antigo rival, acumulando 61,5% dos votos.

O RESULTADO DO GOAL 50 FEMININO

Na votação do futebol feminino, Alexia Putellas também venceu com folgas. Assim como Messi, a espanhola levou a melhor contra todas as 49 adversárias com a qual foi comparada. Não houve quem conseguisse chegar próximo da capitã do Barcelona. Assim como no ano passado, ela liderou os votos do início ao fim.

Em 2022, Putellas se tornou a primeira jogadora a receber a Bola de Ouro por duas vezes seguidas, tendo também sido nomeada para melhor jogadora no prêmio da Fifa. E agora Putellas também ganha um segundo GOAL 50 para a sua coleção.

O RESULTADO DO GOAL 50 LENDAS DA COPA

Ao contrário das votações no masculino e feminino, que tiveram as respectivas lideranças de Messi e Putellas desde o início, o debate dentro do GOAL 50 Lendas da Copa foi duro e muito dividido. Pelé e Maradona lideravam a votação a cada dia.

E a cada dia o primeiro lugar mudava de mãos. No final das contas, Maradona foi o escolhido, talvez em meio às comemorações pelo título mundial da Argentina no Qatar. Agora, após recebermos milhões de votos, gostaríamos de agradecer aos nossos leitores e leitoras por terem feito do GOAL 50 de 2022 o mais engajado e animado de todos.

Que venha 2023!