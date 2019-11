Globo decide não transmitir clássico entre Flamengo x Vasco

TV prioriza novela 'A Dona do Pedaço', que está na reta final; torcedor poderá acompanhar o Clássico dos Milhões nesta quarta-feira pelo Premiere

Podendo conquistar o título do Campeonato Brasileiro já neste fim de semana, o se prepara para enfrentar o nesta quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida da 34º rodada foi adiantada para o dia 13, já que o Rubro-negro jogará a final da Libertadores contra o no próximo dia 23, data em que o jogo seria disputado.

Apesar do clássico ter grande peso em relação a conquista do torneio, a TV Globo não mudou sua programação prévia. De acordo com o comunicado, a emissora não irá transmitir jogos nas duas próximas quartas-feiras e dará preferência à reta final da novela 'A Dona do Pedaço' e filmes no horário.

Desta forma, os torcedores que não forem ao Maracanã, poderão assistir ao Clássico dos Milhões apenas pelo canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o internauta também poderá seguir o duelo em tempo real!

No último domingo (10), o Flamengo aumentou para 10 pontos a vantagem sobre o , segundo colocado do Brasileirão. Agora, para ser campeão no domingo, o time comandado por Jorge Jesus precisa vencer os seus próximos dois desafios, contra o Vasco e , além de torcer por um tropeço do Palmeiras. O não pode vencer o domingo (17), em Salvador.