Getafe x Barcelona ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Equipes entram em campo neste domingo (16), pela 29ª rodada da La Liga; veja como acompanhar na internet

O Barcelona visita o Getafe na manhã deste domingo (16), a partir das 11h15 (de Brasília), no Coliseum Alfonso Pérez, localizado em Getafe, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Após a dolorosa eliminação na semifinal da Copa do Rei, onde o Barcelona foi derrotado pelo Real Madrid por 4 a 0, o time empatou sem gols com o Girona no Camp Nou. Agora, a equipe comandada por Xavi busca recuperar-se e voltar ao caminho das vitórias. Apesar do tropeço, o Barcelona mantém uma posição isolada na liderança do Campeonato Espanhol, com 72 pontos.

Ainda sem contar com Ousmane Dembélé, Raphinha e Ferran Torres provavelmente vão atuar ao lado de Robert Lewandowski no ataque, enquanto Eric Garcia e Ronald Araujo devem seguir na defesa dos catalães.

Do outro lado, o Getafe, em 15º, com 30 pontos e a três do Valencia, equipe que abre a zona de rebaixamento, vem de um empate e uma derrota nos últimos dois jogos.

Em 41 partidas realizadas entre as duas equipes, o Barcelona conquistou 29 vitórias, enquanto o Getafe obteve apenas quatro, e houve oito empates. No último confronto válido pelo primeiro turno do Campeonato Espanhol 2022/23, os catalães saíram vitoriosos com o placar de 1 a 0.

Escalações

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Garcia, Balde; Gavi, Busquets, Kessie; Raphinha, Lewandowski, Torres.

Getafe: Soria; Djene, Duarte, Alderete; Suarez, Maksimovic, Milla, Portu; Mayoral, Unal, Munir.

Desfalques

Barcelona

Ousmane Dembele, Pedri, Andreas Christensen e Frenkie de Jong seguem no departamento médico.

Getafe

Mauro Arambarri e Jaime Mata seguem fora.

Quando é?