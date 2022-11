Olympique se irrita com estafe de Gerson, complica volta ao Flamengo e Europa vira alternativa

Intermediários ofereceram o meio-campista de 25 anos a clubes da Espanha e da Inglaterra. Ida ao Fla está descartada por ora

O estafe de Gerson, que tem o pai Marcão como principal figura, entrou em rota de colisão com o Olympique de Marselha, da França, nas conversas p. A tentativa de forçar a volta para o Flamengo irritou os franceses e atrapalhou a negociação com os cariocas. Agora, intermediários foram acionados para conversar sobre a ida do atleta a outro clube europeu, como soube a GOAL. A Espanha e a Inglaterra são tratadas como ligas prediletas.

O desejo principal do estafe de Gerson era levá-lo de volta ao Ninho do Urubu, mas a postura do pai do atleta atrapalhou o negócio. Ciente da vontade do filho em voltar ao Brasil, Marcão passou a cravar o retorno do meio-campista nos bastidores. As falas chegaram aos corredores do Stade Vélodrome, e a cúpula do Olympique se irritou com a situação.

Diante do ocorrido, a possível ida para o Flamengo está descartada — a pedida de 20 milhões de euros (R$ 110,56 milhões na cotação atual) também é um empecilho —, e o estafe de Gerson já acionou intermediários a fim de buscar novos clubes na Europa.

Há agentes negociando com um clube da Inglaterra — o West Ham é uma opção — e outro da Espanha — não se trata do Sevilla, que também tem interesse no jogador. Os intermediários tentam negociá-lo no futebol europeu a partir de janeiro de janeiro de 2023, quando a janela de transferências reabre no continente.

A conversa com o West Ham, inclusive, também teve ruídos devido à postura de Marcão. Enquanto intermediários conversavam com os britânicos, o pai de Gerson espalhava nos bastidores o suposto acerto com o Flamengo. O comportamento irritou a diretoria dos ingleses.

Nesta temporada, o meio-campista brasileiro fez 13 partidas, somando 542 minutos em campo. No período, marcou dois gols, ambos pela Ligue 1. O contrato do atleta com os franceses se encerra em 30 de junho de 2026.