Gerson, mais coringa do que nunca vestindo a camisa do Flamengo

Meio-campista teve atuação decisiva "inédita" contra o Boavista, com um gol e uma assistência

A facilidade de se adaptar a qualquer setor do gramado fez Gerson adotar no o apelido de "Coringa". Pois nesta quarta-feira, contra o Boavista, no Maracanã, o volante viveu uma noite em que não só foi voluntarioso, como também decisivo.

Na partida válida pela última rodada da fase de grupos da , o jogador ditou o ritmo do meio-campo e ocupou bem os espaços, do jeito que a torcida rubro-negra se acostumou a ver. Mas, além disso, foi garçom e deixou sua marca no mesmo jogo, algo que ainda não havia acontecido desde que chegou à Gávea.



Primeiro Gerson desviou a bola para Pedro abrir o placar para o , aos 35 minutos da etapa inicial. Já no segundo tempo, aos 5, anotou um golaço, em chute de canhota no ângulo.

É NO VAPO VAPO DO GERSON 🎶🙅🏿‍♂️



Se liga na PINTURA do camisa 8 no Maraca! QUE GOLAÇO! #FLAxBOA #EuAssistoNaFlaTV pic.twitter.com/tbSleSmtRB — Flamengo (@Flamengo) July 2, 2020

O volante não dava assistência desde 1º de dezembro, contra o , e agora soma cinco passes para gol no Fla - os outros também foram no ano passado, contra e , pelo Brasileiro, e Inter, pela Libertadores.

Gerson também alcançou a marca de cinco gols no Rubro-Negro em 49 jogos disputados. Antes do Boavista, ele havia balançado as redes duas vezes diante do , na final da deste ano, além de uma contra o e uma contra o , ambas pelo Brasileirão 2019.

Nas redes sociais, a torcida flamenguista foi à loucura com a atuação do Coringa no Maracanã, tanto que o apelido do jogador foi parar nos trending topics do Twitter.

MINHA NOSSA SENHORA QUE GOLAÇO DO CORINGA, QUE GOLAÇO! pic.twitter.com/oYOooD8jEB — Rubronegro81 (de 🏠) (@Rubronegro_81) July 2, 2020

PAULADA DO CORINGA pic.twitter.com/mZRUxY5vfu — Fla Deboche (@fladeboche) July 2, 2020

Que tapa do meu Coringa



Joga y joga 🔥🙅🏿‍♂️❤️ pic.twitter.com/NoiajYca00 — Meu Flamengão ¹⁸⁹⁵ (@meufIamengao) July 2, 2020