"Gemidão" vaza em transmissão de Liverpool x Wolverhampton por sabotagem; BBC se desculpa

A BBC sofreu uma confusão dentro do próprio estúdio após o áudio do "gemidão do zap" ser exibido na transmissão

Durante a transmissão do jogo da Copa da Inglaterra entre Wolves e Liverpool, um fato curiosos chamou a atenção dos torcedores que acompanham o duelo na BBB de Londres, canal de televisão. Um "gemidão do zap" foi ouvido enquanto o apresentador Gary Lineker a partida "replay", uma espécie de pré-jogo. No momento em que ouviu o áudio, o apresentador e ex-jogador começou a rir, dizendo: "Não sei quem está fazendo esse barulho," afirmou. Rapidamente, Lineker, envergonhado, chamou o comentarista Alan Shearer, ex-atacante da Inglaterra, que estava posicionado no estádio onde aconteceu a partida. Em seu twitter, Lineker divulgou uma imagem de um celular antigo encontrado escondido em uma cadeira dentro do estúdio da BBC, afirmando que acredita que tenha sido um caso de sabotagem. Depois do caso, em nota, a BBC Press Office divulgou um comunicado pedidos desculpas aos torcedores pela situação. “Pedimos desculpas a qualquer telespectador ofendido durante a cobertura ao vivo do futebol esta noite”, escreveu a BBC cerca de 40 minutos após o incidente. “Estamos investigando como isso aconteceu.” Porém, foi descoberto que o youtuber Daniel Jarvis, conhecido como Jarvo", estava por trás da pegadinha. A polícia de West Midlands disse que nenhum crime foi cometido. Escolha dos editores Tudo sobre as quartas da Copinha 2023

"Gemidão" vaza em transmissão por sabotagem; BBC se desculpa

