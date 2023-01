Gavi e Pedri, a reposição que o Barcelona não esperava na ausência de Lewandowski

Os dois meio-campistas aumentaram o número de participações em gols nas últimas semanas, elevando o nível da equipe enquanto o polonês não jogava

Pedri parecia ver o gol se desenvolvendo antes que ele acontecesse. Seu companheiro de meio-campo, Gavi, estava correndo com a bola pelo lado esquerdo da área, então Pedri flutuou para a direita. Quando Gavi cruzou, ele passou a bola por dois zagueiros, desviando para a trave, onde foi rapidamente finalizado por um Pedri desmarcado.

O gol que selou a vitória do Barcelona por 3 a 1 sobre o Real Madrid na conquista da Supercopa da Espanha em Riad foi uma beleza e um gol que levou 18 meses para acontecer.

Pedri e Gavi podem ter apenas 38 anos juntos, mas os dois se tornaram uma das melhores duplas de meio-campo do futebol europeu desde que Gavi chegou ao time principal no início da temporada passada.

Luis Enrique ajudou o relacionamento deles a florescer, empurrando-os para a seleção espanhola na primeira oportunidade possível, e o Barça já está colhendo as recompensas no momento em que procurava jogadores para se manter atualizado na temporada.

Getty Images

Com Robert Lewandowski no meio de uma suspensão de três jogos da La Liga, o Barça sabia que teria que procurar em outro lugar seus gols. Ansu Fati, Raphinha, Ferran Torres e Ousmane Dembélé foram apontados como potenciais goleadores , mas apenas Dembélé conseguiu se destacar de maneira significativa.

Em vez disso, foram Gavi e Pedri que realmente pegaram a folga, estabelecendo-se não apenas como garotos-prodígio promissores, mas como superestrelas genuínas no processo.

Pedri marcou o gol da vitória contra o Getafe no último domingo. Gavi marcou um gol e deu duas assistências na final da Supercopa da Espanha. No total, a dupla combinou para sete participações em gols nos últimos cinco jogos do Barça, uma boa volta com seu principal atacante de fora por alguns deles.

Isso tudo é uma pequena surpresa. Quando o Barcelona contratou Lewandowski, eles presumiram que estavam investindo em um jogador do calibre da Bola de Ouro. E eles estavam certos: o atacante polonês marcou 18 gols e somou quatro assistências até agora no Camp Nou. Mas sua ausência revelou quem são as verdadeiras estrelas do show agora.

A história de Pedri tem sido de expectativa e pressão desde o primeiro dia. Chegando do Las Palmas em 2020, ele foi colocado no time do Barça aos 17 anos, substituindo Ivan Rakitic no meio-campo enquanto Lionel Messi ainda se exibia, e esperava-se que desse um impulso ao time durante uma temporada ruim.

E embora o Barça tenha caído na Liga dos Campeões e terminado em terceiro na La Liga, Pedri brilhou. Ele obteve um bom retorno de gols e assistências, mostrando poucas dores de crescimento em sua primeira temporada antes de ganhar inúmeros prêmios nos 12 meses seguintes.

Ele só melhorou a partir daí também, atendendo a todas as expectativas lançadas sobre seus ombros e se tornando um dos melhores meio-campistas do mundo.

Agora, Pedri vive a melhor temporada de ataque de sua carreira até o momento. Com quatro gols, ele está apenas um abaixo do total do ano passado; uma estatística sem dúvida ajudada pelo fato de que o atleta espanhol está chutando com muito mais frequência.

Na última temporada, Pedri registrou apenas 25 finalizações em todas as competições, das quais oito foram no alvo. Nesta temporada, ele já tem 21 e colocou nove no alvo. "[Xavi] sempre me diz para entrar mais na área e chutar, correr riscos, ousar no um contra um. Sinto-me cada vez mais confortável no topo", disse Pedri ao SPORT na semana passada.

Além dos conselhos de Xavi, Sergio Busquets revitalizado facilitou essa melhora, dando a Pedri mais liberdade para avançar. Apesar de não registrar uma assistência adequada, Pedri registrou 4,0 assistências esperadas em todas as competições, de acordo com o FBref, um crédito à sua capacidade de criar chances.

Há um padrão para as coisas também. Seus quatro gols foram notavelmente semelhantes, corridas para a área, quase entrando na área antes de uma finalização elegante.

A ascensão de Gavi foi semelhante em muitos aspectos. Ele chegou ao time um ano depois de Pedri, tornando-se regular na última temporada, já que começou 28 partidas com apenas 16 anos. Ele imediatamente contribuiu com cinco assistências, apesar de jogar por um time do Barça sem um atacante confiável. No entanto, nesta temporada, e principalmente nas últimas semanas, seu jogo atingiu um nível diferente.

Gavi é um tipo de jogador diferente de Pedri. O mais briguento dos dois, Gavi não é tão suave ou refinado com a bola. Pedri parece desacelerar as coisas enquanto Gavi acelera tudo. Mas tem mostrado melhoras semelhantes no terço de ataque, com cinco gols marcados nas últimas seis partidas, com destaque para a final da Supercopa, onde teve participação nos três gols.

"Ele possui uma personalidade contagiante e uma capacidade inata de liderança", disse Xavi após o jogo. "Vem de dentro, é espetacular."

O elemento crucial para tudo isso é que nenhum dos jogadores realmente precisa marcar gols para ser considerado um talento de elite. Na verdade, não se espera que eles o façam, não com os jogadores de ataque que os cercam. Mas quando a equipe mais precisou deles, foram os jovens talentos que se destacaram.

Tem sido a história de suas carreiras no Barça até agora, jogadores obrigados a tapar buracos. Gavi passou um tempo na ponta-esquerda. Pedri desempenhou o papel de camisa 8 de várias maneiras diferentes. Enquanto Lewandowski provavelmente continuará recebendo todas as manchetes quando voltar à súmula, os jogadores imediatamente atrás dele são agora o coração do Barcelona.