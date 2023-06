Seleções se enfrentam nesta quinta-feira (1), pelas oitavas de final da Copa do Mundo sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

Gâmbia e Uruguai se enfrentam na tarde desta quinta-feira (1), a partir das 14h30 (de Brasília), no Estádio Único, em Santiago del Estero, na Argentina, pelas oitavas de final da Copa do Mundo sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Fifa+, no streaming.

Em busca de conquistar o título inédito, o Uruguai garantiu a classificação às oitavas de final do Mundial sub-20 após terminar a primeira fase na vice-liderança do Grupo E com seis pontos. Na primeira rodada, goleou o Iraque por 4 a 0, em seguida foi derrotado pela Inglaterra por 3 a 2, mas confirmou a vaga ao vencer a Tunísia por 1 a 0.

Do outro lado, a Gâmbia, ainda invicta no torneio, terminou na liderança do Grupo F, com sete pontos. A seleção venceu o Honduras por 2 a 1 e a França por 2 a 1. Na última rodada, empatou com a Coreia do Sul sem gols.

Prováveis escalações

Uruguai sub-20: Randall Rodríguez; Mateo Ponte, Sebastián Boselli, Facundo González e Alan Matturro; Sergio Garcia e Fabricio Díaz; Franco González, Matías Abaldo e Santos; Luciano Rodríguez.

Gâmbia sub-20: Pa Dampha; Bakary Jawara, Alagie Saine, Dembo Saidykhan, Sanyang, Bajo, Bailo Bah, Muhammed Jobe, Mbye, Lamin, Bojang.

Desfalques

Uruguai

Sem desfalques confirmados.

Gâmbia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?