Galatasaray x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Champions League 2023/24

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (24), na Turquia; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo a liderança do Grupo A, Galatasaray e Bayern de Munique se enfrentam na tarde desta terça-feira (24), a partir das 13h45 (de Brasília), em Istambul, na Turquia, pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões, o Bayern de Munique defende a liderança do Grupo A. Com seis pontos, os bávaros venceram o Manchester United por 4 a 3 e o Copenhagen por 2 a 1 nas duas primeiras rodadas.

Para o confronto, o técnico Thomas Tuchel não poderá contar com Goretzka. O meia quebrou um osso da mão e passou por uma cirurgia na manhã do último domingo (22). Laimer é o mais cotado para substituí-lo.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Galatasaray, na vice-liderança, com quatro pontos, empatou com o Copenhagen por 2 a 2 na rodada de estreia, e na sequência venceu o Manchester United por 3 a 2.

Prováveis escalações

Galatasaray: Muslera; Boey, Sanchez, Bardacki, Angelino; Ayhan, Torreira; Tete, Akturkoglu, Zaha; Icardi. Técnico: Okan Buruk.

Bayern de Munique: Ulreich; Sarr, Kim, De Ligt, Davies; Kimmich, Laimer; Coman, Musiala, Sane; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Desfalques

Galatasaray

Sem desfalques confirmados.

Bayern de Munique

Goretzka, Manuel Neuer, Tarek Buchmann, Gabriel Marusic, Mazraoui, Upamecano e Raphael Guerreiro estão fora.

Quando é?