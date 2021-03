Gabigol responderá por aglomeração em cassino: o que acontece agora?

Jogador do Flamengo foi flagrados no local pela polícia após denúncia feita na madrugada de domingo (14); o atacante chegou a ser detido

Gabigol vai responder na Justiça por crime contra a saúde pública ao participar de aglomeração com aproximadamente 200 pessoas dentro de um cassino clandestino em São Paulo. O atacante do Flamengo foi flagrado no local nas primeiras horas do domingo (15) após denúncia.

Após a ação da polícia no local, o atleta e cerca de outras 50 pessoas foram encaminhadas para a 1ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Infrações contra a Saúde Pública (DIISP). Gabigol e os demais assinaram um Termo Circunstanciado (TC), que nada mais é do que um registro policial para casos de menor potencial ofensivo, pelo crime de infração de medida sanitária preventiva. Todos foram liberados na sequência. Como a irregularidade cometida não é considerada tão grave, todos terão de passar pelo Juizado Especial Criminal (Jecrim).

Um trecho do TC assinado por cada um dos detidos dizia: "Total falta de respeito dos participantes do evento, que, sem qualquer empatia ao próximo, se aglomeravam atingindo de modo veemente a saúde da coletividade".

O que acontece agora com Gabigol?

Como informou o G1, os autos de cada um dos envolvidos, incluindo Gabigol, serão encaminhados para o Ministério Público (MP), para que o juiz Fabricio Reali Zia se manifeste individualmente sobre todos.

Depois que a ficha de antecedentes criminais de cada um deles for checada, o MP poderá indiciar ou não os envolvidos. Aqueles que forem responsabilizados podem se enquadrar nos seguintes artigos:

Artigo 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. A pena é de detenção de um mês a um ano ou pagamento de multa.

Artigo 50 - Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessivel ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele. A pena é de detenção de três meses a um ano ou pagamento de multa.

Em entrevista à TV Globo, ainda no domingo (15), Gabigol explicou que não estava no cassino para jogar, mas sim para jantar com os amigos. O ídolo do Flamengo também disse que quando percebeu que o local estava com muita gente resolveu ir embora, justamente quando os policiais chegaram.

"Não tenho costume de ir a cassino, a única coisa que eu jogo é videogame. Estava com meus amigos, fomos comer. Quando estava indo embora, a polícia chegou mandando todo mundo ir para o chão", disse.

"Faltou sensibilidade da minha parte. Era meu último dia de férias e estava feliz de estar com meus amigos. Faltou sensibilidade. Mas usei máscara, álcool gel. Quando percebi que tinha um pouquinho mais de gente, estava indo embora".