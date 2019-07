Gabigol salva o Flamengo contra o Corinthians, mas ataca VAR: “muito ruim”

O atacante, que teve o seu gol validado depois de 5 minutos, criticou a demora antes de poder comemorar

O saiu atrás, mas conseguiu arrancar o empate por 1 a 1 contra o , em Itaquera, graças ao faro artilheiro de Gabigol. O atacante rubro-negro aproveitou rebote de Cássio após cabeçada de Rodrigo Caio, aos 86 minutos, para estufar as redes e garantir um ponto importante aos cariocas, que seguem na terceira posição e na briga pelo título.

No entanto, entre Gabigol estufar as redes e comemorar o gol, de fato, passaram mais de cinco minutos. Isso porque o árbitro Leandro Vuaden precisou de mais de cinco minutos para decidir se o lance estava, ou não, irregular. Gabigol estava no limite do impedimento, avançando ao mesmo tempo em que Júnior Urso voltava.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Foi o oitavo gol de Gabriel neste Brasileirão, que desta forma disparou na briga pela artilharia. O jogador comemorou a vitória e o ponto, mas também criticou a demora do VAR para validar o lance.

"Muito ruim, né? Creio eu que não é o que a gente quer, o que todos os brasileiros querem, o que fica legal para o futebol, mas pelo menos acertaram, né? É ruim quando demoram muito tempo e tomam uma decisão que seja um pouco conturbada, e às vezes ninguém entende. Acho que foi um gol importante, estou muito feliz por isso", disse ao SporTV.

Jorge Jesus defende VAR, com ressalvas

Em sua entrevista coletiva, o técnico Jorge Jesus elogiou bastante o jogo, assim como o comportamento tático dos times, e defendeu o VAR desde que passe por reajustes.

"Sou a favor do VAR, mas temos que fazer ajustes. Os protocolos que há no VAR tem que ser alterados. Ele só deve atuar na última e na penúltima decisão do jogo. Todas as outras se o árbitro não viu, é porque não viu", disse.

O empate por 1 a 1 [Clayson fez o gol do Corinthians, deslocando Diego Alves em cobrança de pênalti] levou o Flamengo a 21 pontos, cinco a menos em relação aos líderes e – que neste domingo bateu o dentro do Estádio Nilton Santos. A equipe treinada por Jorge Jesus volta a campo nesta quarta-feira (24), quando enfrentará o no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores da América.