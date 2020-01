Gabigol, a 'novidade oculta' da agitada semana do Flamengo

Atacante ainda tem futuro incerto, mas decisão pode ser anunciada no início da próxima semana

Ainda com o futuro indefinido, a novela envolvendo Gabigol, e ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira (24). Enquanto Marcos Braz, VP de futebol do clube carioca, afirmou que as chances de acordo entre as partas são baixas, o Sport Mediaset, veículo italiano, disse que o acordo vai ser fechado na próxima segunda-feira (27), com o pagando 20 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões na cotação atual) e 20% de uma futura venda.

"Tudo na mesma em relação ao Gabriel. Como eu sempre falo, o Gabriel é um jogador de outro clube e quando a decisão não está nas nossas mãos, prefiro ficar na defensiva. Não é nosso presidente que vai assinar, é outro. A chance é pouca", apontou o dirigente.

Um dia antes, após a apresentação de Thiago Maia, o dirigente pediu paciência e revelou a expectativa para uma definição até a próxima segunda-feira (27).

"O Flamengo vem tentando fazer os ajustes pertinentes nessa contratação. A Inter vai estabelecer, pelo menos à priori, o que o atleta tem que fazer. Até lá, lógico, a gente vai trabalhando para que se possa resolver isso antes de segunda-feira. O Flamengo continua muito tranquilo nessa situação, ciente de que está fazendo o máximo, disse na ocasião.

A Inter deseja receber um alta quantia por Gabigol para ajudar a bancar seus reforços nessa janela de transferências de inverno: trouxe o veterano Ashley Young junto ao e acertou o empréstimo do nigeriano Victor Moses ( ) enquanto sonha com o meia Christian Eriksen, atualmente no .

Enquanto as partes não chegam a um acordo, a torcida rubro-negra vem perdendo a paciência, principalmente após a chegada de Pedro, que poderia ocupar o espaço do atual camisa 9.

Pq não deram a camisa 9 para o Pedro, já que o Gabigol não é mais jogador do clube? — Mestre dos Magos (@Mestred87911183) January 24, 2020

Se o Gabigol não correr atrás esse moleque vai ocupar o lugar dele, potencial pra fazer uns 50 gols no ano, ativo na rede social interagindo com geral, Carioca, curte um samba com Rafinha, se tiver uma comemoração de gol legal e a molecada curtir ele fudeu pro Gabigol — Davi Montenegro #GOFLA (@DaviMontenegro6) January 24, 2020

Gabigol pode desfalcar o Flamengo na Recopa

Artilheiro do Fla em 2019, Gabigol pode ficar fora dos jogos da , contra o , ou té da estreia dessa edição da , se o atacante resolver a sua situação com o Rubro-Negro e estiver regularizado até lá.

Vale lembrar que o jogador foi expulso nos acréscimos do segundo tempo da decisão contra o , da , em 23 de novembro, no estádio Monumental de Lima, no , por ter feito gestos obscenos. Ele recebeu cartão vermelho após o árbitro Roberto Tobar ter sido avisado pelo VAR (árbitro de vídeo).