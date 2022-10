Frankfurt x Olympique de Marselha: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Nesta quarta-feira (26), alemães buscam voltar a vencer na UCL; veja como acompanhar ao vivo na internet

Frankfurt e Olympique de Marselha se enfrentam na tarde desta quarta-feira (26), às 16h (de Brasília), na Alemanha, em duelo válido pela quinta rodada do Grupo D da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, na plataforma de streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Embalado com três vitórias consecutivas no Campeonato Alemão, o Frankfurt volta as atenções para a Champions League. Atualmente, a equipe aparece na lanterna do grupo, com apenas quatro pontos (uma vitória, um empate e duas derrotas).

Do outro lado, o Olympique de Marselha, na vice-liderança, com seis pontos, busca emplacar a terceira vitória seguida na UCL.

No último encontro entre as equipes, válido pela segunda rodada da Champions League 22/23, os alemães venceram por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável FRANKFURT: Trapp; Smolcic, Jakic, Ndicka; Ebimbe, Kamada, Sow, Pellegrini; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani.

Escalação do provável OLYMPIQUE DE MARSELHA: LLopez; Mbembe, Gigot, Balerdi; Clauss, Rongier, Veretout, Tavares; Gerson, Under; Sanchez.

Desfalques

Frankfurt

Tuta, expulso na derrota para o Tottenham na última rodada da UCL, está fora. Ansgar Knauff e Makoto Hasebe, lesionados, também são desfalques.

Olympique de Marselha

Eric Bailly, machucado, é o único desfalque dos franceses.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 26 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Frankfurt stadion – Frankfurt, ALE

• Arbitragem: JESÚS GIL (árbitro), DIEGO BARBERO e ÁNGEL NEVADO (assistentes), GUILLERMO CUADRA (quarto árbitro) e JUAN MARTÍNEZ (AVAR)