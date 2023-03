França x Holanda ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Seleções estreiam nas Eliminatórias nesta sexta-feira (24), pela primeira rodada do Grupo B; veja como acompanhar na TV

Três meses depois de perder a final da Copa do Mundo do Qatar para a Argentina, a França recebe a Holanda na tarde desta sexta-feira (24), às 16h45 (de Brasília), no Stade de France, pela primeira rodada do Grupo B das Eliminatórias da Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

A seleção francesa reencontra o torcedor com a base que disputou o Mundial de 2022, e sob o comando do técnico Didier Deschamps, que renovou recentemente o seu contrato. A principal novidade é Mbappé como capitão, enquanto Griezmann é o segundo.

Do outro lado, a Holanda entrará em campo sob o comando de Ronald Koeman, que entrou no lugar de Val Gaal. Na Copa do Mundo, a seleção foi derrotada pela Argentina nos pênaltis por 4 a 3, pelasnas quartas de final.

Grupo B das Eliminatórias da Euro 2024

França

Gibraltar

Grécia

Holanda

Os convocados da França

Goleiros: Mike Maignan, Alphonse Aréola e Brice Samba;

Mike Maignan, Alphonse Aréola e Brice Samba; Defensores: Eduardo Camavinga, Wesley Fofana, Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba e Dayot Upamecano;

Meias: Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Khéphren Thuram e Jordan Veretout;

Atacantes: Kingsley Coman, Moussa Diaby, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kolo Muani, Kylian Mbappé e Marcus Thuram.

Prováveis escalações

França: Maignan; Pavard, Upamecano, Konate, Theo Hernandez; Rabiot, Tchouameni; Coman, Griezmann, Mbappé; Giroud. Técnico: Didier Deschamps.

Holanda: Cillessen; Timber, de Light, van Dijk, Ake; de Roon, de Jong, Wijnaldum; Bergwijn, Weghorst, Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.

Desfalques

França

Sem desfalques confirmados.

Holanda

Não há desfalques confirmados

Quando é?