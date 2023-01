Fortaleza x Sergipe ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (26), pela quinta rodada do Nordestão; veja como acompanhar na internet

Em confronto inédito, Fortaleza e Sergipe se enfrentam na noite desta quinta-feira (26), no estádio Presidente Vargas, às 20h (de Brasília), pela quinta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do canal Nosso Futebol, na TV fechada, e do streaming do OneFootball (pago).

Atual campeão da Copa do Nordeste, o Fortaleza, no Grupo A, vem de vitória sobre o Campinense por 1 a 0 na rodada de estreia, enquanto o Sergipe, no Grupo B, foi derrotado pelo CRB por 1 a 0, e agora busca os primeiros pontos no torneio.

Prováveis escalações

Escalação do provável do Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Tinga e Lucas Esteves; Caio Alexandre, Lucas Crispim e Yago Pikachu; Pedro Rocha, Romarinho e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Escalação do provável do Sergipe: Dida; Potiguar, Pablo, Penalva e Barreto; Aragão, Wescley e Rocha; Romário, Bahia e Ronan. Técnico: Rafael Jaques.

Desfalques

Fortaleza

Moisés e Lucas Crispim estão lesionados.

Sergipe

Sem desfalques confirmados.

Quando é?