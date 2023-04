Fortaleza pediu R$ 7,5 milhões por Tinga ao Cruzeiro antes da renovação

Lateral direito de 29 anos aceitou proposta do Leão do Pici para renovar contrato até 31 de dezembro de 2025

O Fortaleza recusou uma proposta de R$ 4 milhões do Cruzeiro pelo lateral direito Tinga. O clube cearense estaria disposto a conversar com uma oferta de cerca de R$ 7,5 milhões, como soube a GOAL. O atleta, inclusive, deu sinal positivo para renovação contratual com o Leão do Pici e assinou até dezembro de 2026.

Tinga aceitou a proposta feita pelos cearenses na última segunda-feira (10). O presidente Marcelo Paz e o técnico Juan Pablo Vojvoda foram os responsáveis por ajustar a manutenção do jogador de 29 anos.

A proposta feita pelo Fortaleza é para a manutenção até 31 de dezembro de 2026. O lateral direito já teve o novo contrato anunciado. Os valores apresentados no vínculo são superiores aos oferecidos pelos mineiros ao jogador.

Tinga fez 16 partidas pelo Fortaleza na atual temporada, somando 1.132 minutos em campo. No período, o jogador se responsabilizou por duas assistências. Ele é tratado como peça-chave do elenco comandado por Juan Pablo Vojvoda.