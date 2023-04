Fortaleza supera proposta do Cruzeiro por renovação de Tinga

Clube cearense apresentou uma oferta financeiramente mais vantajosa ao lateral direito de 29 anos, que quer se transferir para a Raposa

O Fortaleza não quer liberar o lateral direito Tinga, de 29 anos, para o Cruzeiro. Os cearenses recusaram duas propostas dos mineiros pela liberação do atleta e ainda apresentaram uma oferta para a renovação do contrato do jogador até dezembro de 2025, como soube a GOAL.

O Cruzeiro enviou a primeira proposta com uma compensação financeira por 100% dos direitos econômicos do jogador, mas ouviu uma resposta negativa do Fortaleza. Na sequência, o clube fez nova proposta por um percentual menor. O Leão voltou a recusar o negócio pela venda do atleta.

Tinga queria, a princípio, jogar pelo Cruzeiro. O lateral direito disse ao estafe que gostaria de se transferir para o clube gerido por Ronaldo Fenômeno. Entretanto, nessa segunda-feira (10), se reuniu com o presidente Marcelo Paz e o técnico Juan Pablo Vojvoda e escutou que ambos querem a manutenção no clube.

A GOAL apurou que o estafe do atleta acredita que é possível a permanência do jogador na Arena Castelão por dois motivos: a nova proposta pela renovação de contrato agrada, especialmente pela questão financeira, assim pedido do técnico Juan Pablo Vojvoda, feito nesta segunda-feira (10).

Tinga tem contrato com o Fortaleza até dezembro de 2023. O jogador aguarda uma definição do Fortaleza para decidir o futuro.