Fortaleza x Palestino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Leão estreia na Copa Sul-Americana nesta terça-feira (5), no Castelão; veja como acompanhar na internet

Em confronto inédito, Fortaleza e Palestino se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), no Castelão, pela primeira rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana 2023. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+, no streaming. A narração será de Marcelo Hazan, com comentários de Júlior Gomes.

No Grupo H da Sul-Americana ao lado de Palestino, do Chile, e Estudiantes de Mérida, da Venezuela, e do San Lorenzo, da Argentina, o Fortaleza está apenas na segunda participação na competição. Em 2020, sob o comando de Rogério Ceni, a equipe perdeu para o Independiente por 3 a 1 no placar agregada e caiu ainda na primeira.

Apesar da final do Campeonato Cearense no próximo sábado (8), o técnico Vojvoda terá força máxima em campo. No jogo de ida da decisão do estadual, a equipe venceu por 2 a 1.

Já em 2023, o Fortaleza entrou na Sul-Americana depois de perder para o Cerro Porteño na terceira fase da Libertadores. Vinícius Zanocelo, regularizado, pode estrear, assim como o zagueiro Bernardo Schappo.

Do outro lado, o Palestino tem como sua melhor campanha no torneio em 2016, quando caiu nas quartas de final para o San Lorenzo.

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Hércules, Lucas Sasha, Yago Pikachu e Calebe; Lucero e Thiago Galhardo. Técnico: Vojvoda.

Palestino: Rigamonti; Brayan Véjar, Suárez, Meza e Zúñiga; Farias, Barticciotto, Meza Muñoz, Martínez e Benítez; Dávilla. Técnico: Pablo Sánchez.

Desfalques

Fortaleza

Pedro Rocha, João Ricardo e Sammuel são desfalques.

Palestino

José Bizama segue se recuperando de cirurgia no joelho.

Quando é?