Fortaleza x Libertad ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta terça-feira (8), na Arena Castelão; veja como acompanhar na TV e na internet

Com mais de 50 mil torcedores confirmados, o Fortaleza recebe o Libertad na noite desta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023. Como venceu a ida por 1 a 0, com gol de Zé Welison, o Leão do Pici tem a vantagem do empate para avançar às quartas de final. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming, com narração de Marcelo Hazan e comentários de Jorge Nicola ( veja a programação completa aqui ).

Depois de quatro derrotas consecutivas no Brasileirão, o Fortaleza volta as atenções para a disputa da Sul-Americana. Na primeira fase, o Leão do Pici terminou na liderança do Grupo H, com 15 pontos, sete a mais que o San Lorenzo, segundo colocado. Até aqui, foram seis vitórias e apenas uma derrota no torneio.

"Estamos alerta, sabemos que é uma fase muito dura e complicada, com um adversário que tem um bom jogo em todos os aspectos, que conhece competição internacional e a fase ainda está por definir. Temos que fazer uma partida com muita concentração e fazer nosso melhor jogo", afirmou o técnico Vojvoda.

Mais artigos abaixo

Já o Libertad, que terminou na terceira posição do Grupo G da Libertadores com sete pontos, eliminou o Tigre nos playoffs da Copa Sul-Americana por 3 a 1 no placar agregado. Agora, a equipe paraguaia precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação para as quartas de final. Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre RB Bragantino x América-MG. Na ida, as equipes brasileiras empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre e Pochettino; Marinho, Thiago Galhardo e Imanol Machuca. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Libertad: Martín Silva; Ramirez, Luis Cardozo, Gimenez e Mayada; Cabellero, Sanabria, Campuzano e Tito Villalba; Oscar Cardozo e Melgarejo. Técnico: Daniel Oscar Garnero.

Desfalques

Fortaleza

Tinga, Hércules e Pedro Rocha seguem fora.

Libertad

Hugo Martínez, com dores musculares, e Bautista Merlini e Antonio Bareiro, lesionados, são desfalques.

Quando é?