Fortaleza x Corinthians: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (14), na Arena Castelão; veja como acompanhar na TV e na internet

Fortaleza e Corinthians se enfrentam na noite deste domingo (3), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view, com narração de Gustavo Villani e comentários de Paulo Nunes e Roger Flores ( veja a programação completa aqui ).

Depois de três vitórias consecutivas, o Fortaleza foi derrotado pelo Fluminense por 1 a 0 na última rodada e agora busca a recuperação no Brasileirão. No momento, aparece na oitava posição, com 32 pontos e um aproveitamento de 48%.

Do outro lado, o Corinthians, com 26 pontos, vem de três empates seguidos. Na última rodada, empatou sem gols com o Palmeiras. Sem Maycon, expulso contra o Verdão, Luxemburgo pode optar pela entrada de Marcos Vera.

Em 29 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 18 vitórias, contra apenas quatro do Fortaleza, além de sete empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Marinho, Guilherme e Lucero. Técnico: Vojvoda.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Fausto Vera e Renato Augusto (Giuliano); Gustavo Mosquito, Wesley e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Desfalques

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Fagner e Renato Augusto seguem fora, enquanto Bruno Méndez e Matías Rojas, que defenderam suas respectivas seleções, também são desfalques. Maycon, expulso contra o Palmeiras, cumprirá suspensão.

Quando é?