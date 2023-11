Fortaleza x Botafogo: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (23), na Arena Castelão; veja como acompanhar na TV e na internet

Fortaleza e Botafogo se enfrentam na noite desta quinta-feira (23), a partir das 19h (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, em jogo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Depois de perder a liderança para o Palmeiras, o Botafogo pode novamente voltar à ponta em caso de vitória nesta quinta-feira. Com 60 pontos, o Alvinegro está a dois do Verdão, que possui um jogo a mais. A partida ainda marcará a estreia de Tiago Nunes no comando da equipe.

"Tenho plena convicção de que esse grupo tem toda a condição de buscar o título. É um time bom, competitivo, que já está cascudo porque passou por muitas adversidades. Eu comentei com os jogadores. A gente não é mais a equipe do começo do ano e nem vai ser. A gente é melhor. Porque as dificuldades que passamos ensinam", afirmou Tiago Nunes.

Do outro lado, o Fortaleza chega pressionado em busca da recuperação, já que não vence há sete jogos no Brasileirão, acumulando seis derrotas e um empate. O Leão encontra-se no meio da tabela, com 43 pontos, e continua na luta por uma vaga na Copa Sul-Americana na próxima temporada.

Em 19 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo soma 13 vitórias, contra três do Fortaleza, além de três empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2023, o Alvinegro venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino; Marinho, Machuca e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta, Marçal; Marlon Freitas (Danilo Barbosa), Tchê Tchê; Júnior Santos, Eduardo, Victor Sá; Tiquinho Soares (Diego Costa). Técnico: Tiago Nunes.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Quando é?