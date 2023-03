Fortaleza x Bahia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (29), pela quinta rodada; veja como acompanhar na internet

O Fortaleza recebe o Bahia na tarde desta quarta-feira (29), a partir das 15h (de Brasília), no CT Ribamar Bezerra, pela abertura da quinta rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da TV Leão, no YouTube.

Brigando pela liderança do Grupo B, o Bahia, com nove pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após ter perdido o aproveitamento de 100% no Brasileirão sub-20. Na última rodada, foi derrotado pelo Athletico por 1 a 0.

Do outro lado, o Fortaleza, com apenas três pontos, venceu o Goiás por 2 a 1 na rodada de estreia, mas na sequência acumulou três derrotas seguidas na competição.

Há um grande equilíbrio entre as equipes. Em três jogos disputados, foram dois empates e uma vitória do Fortaleza. No último encontro, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2022, as equipes empataram em 3 a 3.

A campanha do Fortaleza no Brasileirão sub-20 2023

Goiás 1 x 2 Fortaleza - primeira rodada

- primeira rodada Fortaleza 0 x 2 Grêmio - segunda rodada

Fortaleza 0 x 1 Athletico - terceira rodada

Palmeiras 3 x 0 Fortaleza - quarta rodada

A campanha do Bahia no Brasileirão sub-20 2023

Palmeiras 0 x 1 Bahia - primeira rodada

- primeira rodada Bahia 1 x 0 Goiás - segunda rodada

1 x 0 Goiás - segunda rodada Bahia 2 x 1 São Paulo - terceira rodada

2 x 1 São Paulo - terceira rodada Athletico 1 x 0 Bahia - quarta rodada

Prováveis escalações

Fortaleza sub-20: Carlos Brito, Breninho, Kauã, Geilson Souza, Riquelme, Weverson, Vinicius Gabriel, Caio Dantas, Erik, Paulo Roberto e Fabricio Dias.

Bahia sub-20: Eric; Hygor, Marcello, Nathan e Rafael; Sidney, Paulo Souto e Patrick Verhon; Roger, Juninho e Gustavo Kawã.

Desfalques

Fortaleza

Sem desfalques.

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?