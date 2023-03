Fortaleza x Athletico ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16), pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fortaleza recebe o Athletico-PR na tarde desta quinta-feira (16), no CT Ribamar Bezerra, às 15h (de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada do Brasileirão sub-20. A partida ainda não teve transmissão confirmada.

Depois de vencer o Goiás por 2 a 1 na rodada de estreia, o Fortaleza foi derrotado pelo Grêmio por 2 a 0 na última rodada, e agora busca a recuperação para subir na tabela de classificação. No momento, está fora do G-4, com apenas três pontos, enquanto o Athletico, com apenas um ponto, perdeu para o Grêmio por 2 a 1 na primeira rodada, e na sequência empatou com o Santos em 3 a 3.

Prováveis escalações

Fortaleza: Arthur; Lucas Kawan, Paulo, Viery e Gui França; Thalyson, Caio Araujo e Jefinho; Nathan, Lian e Lucas Caniggia. Entraram: Gustavo, Alysson, Josué, Leandro, Cristiano e João Lima.

Athletico: Mycael; Ataíde, João Vitor, Arthur Zanella e Leonardo Derik; Biro, Juninho e Dudu; Felipe Chiqueti, Walace e Renan Viana.

Desfalques

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Athletico

Sem desfalques confirmados.

Quando é?