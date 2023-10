Fortaleza x América-MG: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (8), na Arena Castelão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fortaleza recebe o América-MG neste domingo (8), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view, ( veja a programação completa aqui ).

Embalado com a classificação para a final da Copa Sul-Americana, o Fortaleza volta as atenções para a disputa do Brasileirão. No meio da tabela, com 39 pontos, a equipe vem de empate com o Grêmio por 1 a 1.

Do outro lado, o América-MG, na zona de rebaixamento, com 18 pontos, chega pressionado após dois empates e uma derrota nos últimos três jogos disputados.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, José Welison e Pochettino; Yago Picachu, Lucero e Guilherme. Técnico: Vojvoda.

América-MG: Matheus Cavichioli; Rodriguinho, Danilo Avelar, Ricardo Silva, Burgos e Nicolas; Juninho, Breno, Benítez e Pedrinho; Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

Desfalques

Fortaleza

Benevenuto, suspenso, e Hércules e Marinho, no departamento médico, estão fora.

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?