Fortaleza acerta empréstimo de Zanocelo com opção de compra de € 4 milhões

Santos queria liberá-lo em definitivo, mas recuou da decisão e aceitou saída por empréstimo

O Santos recuou e aceitou liberar Vinicius Zanocelo por empréstimo ao Fortaleza no mercado da bola. A informação foi antecipada pelo ge e confirmada pela reportagem. Ele terá os direitos econômicos fixados em € 4 milhões (R$ 22 milhões na cotação atual), como soube a GOAL.

O meio-campista de 22 anos pediu para deixar a Vila Belmiro depois de ficar fora do jogo contra o Iguatu, pela Copa do Brasil, por decisão do técnico Odair Hellmann. O jogador, a princípio, só seria liberado em definitivo, mas o Peixe recuou e aceitou a saída por empréstimo.

O Santos acertou a contratação de Vinicius Zanocelo por € 2 milhões (R$ 10,96 milhões à época), em dezembro do ano passado. O valor foi pago por 60% dos direitos econômicos. O restante (40%) pertence à Ferroviária, antigo clube do jogador.

O meio-campista tem contrato na Vila Belmiro até dezembro de 2027 e tinha despertado interesse de outros clubes no mercado da bola. O Vasco foi o primeiro a fazer contato sobre a situação do atleta. O Internacional também o procurou na atual janela de transferências, mas não chegou a um acordo.

A forma de saída de Zanocelo da Vila Belmiro foi discutida pelo estafe do jogador com a diretoria do Santos nos últimos dias. A decisão foi tomada somente nas últimas horas dessa quinta-feira (30).