Fluminense x Madureira: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal do Carioca Sub-20

Partida acontece nesta quarta-feira (6), pelo jogo de volta da semifinal do Carioca; veja como acompanhar na internet

Fluminense e Madureira se enfrentam nesta quarta-feira (6), em Xerém, a partir das 14h45 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca Sub-20 A partida terá transmissão ao vivo da Flu TV, no Youtube.

Embalado após eliminar o Nova Iguaçu (perdeu o primeiro jogo por 2 a 1, mas na volta venceu por 5 a 0) nas quartas de final, o Tricolor encerrou a primeira fase na vice-liderança, com 24 pontos (sete vitórias, três empates e uma derrota).

Do outro lado, o Madureira encerrou a Taça Guanabara na sexta posição, com 17 pontos. Foram cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas. Nas quartas, eliminou o Volta Redonda após dois triunfos (3 a 2 e 2 a 0).

No primeiro jogo, as equipes empataram por 1 a 1, e agora os Moleques de Xerém podem empatar que garantem a vaga na final do Carioca e na Copa do Brasil Sub-20 do ano que vem.

Por conta da segunda melhor campanha na fase de grupos, o Fluminense tem a vantagem do empate no jogo de volta. Quem avançar vai enfrentar Vasco ou Botafogo na decisão, que se enfrentam no mesmo dia, mas às 10h (de Brasília).

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Possível escalação do Fluminense Sub-20: Cayo Fellipe; Erick, Rafael, Damaceno, Felipe, Nathan; Givigi, Arthur, Miguel Vinicius; Abner, Kennedy.

Possível escalação do Madureira Sub-20: Guilherme Cabo; Zoio, Rodrigo Monteiro, Marlon, Jonnathan Luís; Matheus Marklew, Henrique, Guilherme Xuxa, Gustavo; Guilherme Augusto e Léo Loureiro.

Desfalques da partida

Fluminense:

Alexsander: suspenso (cartão vermelho).

Madureira:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Fluminense x Madureira DATA Quarta-feira, 6 de julho de 2022 LOCAL CT Vale das Laranjeiras- Xerém, RJ HORÁRIO 14h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Fluminense

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 0 x 0 Vasco Brasileiro Sub-20 27 de junho de 2022 Corinthians 1 x 0 Fluminense Brasileiro Sub-20 3 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x RB Bragantino Brasileiro Sub-20 6 de julho de 2022 19h (de Brasília) Santos x Fluminense Brasileiro Sub-20 16 de julho de 2022 15h (de Brasília)

Madureira

JOGO CAMPEONATO DATA Volta Redonda 0 x 2 Madureira Carioca Sub-20 18 de junho de 2022 Madureira 1 x 1 Fluminense Carioca Sub-20 23 de junho de 2022

Próximas partidas