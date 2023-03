Fluminense-PI x Bahia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (14), pela sétima rodada do Nordestão; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Teresina, Fluminense-PI e Bahia se enfrentam na noite desta terça-feira (14), às 21h30 (de Brasília), pela sétima rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do canal Nosso Futebol, na TV fechada, e do OneFootball, no streaming.

Lanterna do grupo A com apenas 2 pontos, o Fluminense-PI entra em campo para cumprir tabela nas últimas rodadas do Nordestão. Bismarck e Janeudo são desfalques por lesão.

Já o Bahia é o último colocado do grupo B com 5 pontos, e sabe que precisa vencer os dois últimos jogos, além de depender de uma série de resultados para ficar com uma vaga na próxima fase. O Tricolor não possui baixas, embora Kanu, Raul Gustavo e Danilo Fernandes sejam dúvidas.

Prováveis escalações

Escalação do Fluminense-PI: Jeferson; Carlos Henrique, Lucão, Gabriel Biloca (Ewerton Porto) e Lucas Manga; Ribeiro, Maurício e Pio; Carlinhos (Denis), Augusto e Mateusão.

Escalação do Bahia: Marcos Felipe; André (Cicinho), Marcos Victor, Gabriel Xavier e Matheus Bahia; Rezende, Yago Felipe e Cauly; Jacaré, Biel e Ricardo Goulart.

Desfalques

Fluminense-PI

Bismarck e Janeudo estão lesionados.

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?