Fluminense x Fortaleza: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (3), ; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fluminense recebe o Fortaleza na tarde deste domingo (3), a oartir das 16h (de Brasília), no Raulido de Oliveira, em Volta Redonda, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Ceará, Espírito Santo e Juiz de Fora), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view, com narração de Gustavo Villani e comentários de Paulo Nunes e Roger Flores ( veja a programação completa aqui ).

Embalado com a classificação para a semifinal da Copa Libertadores, o Fluminense volta as suas atenções para a disputa do Brasileirão. Brigando pelo G-4 da , o Tricolor, com 35 pontos, venceu o América-MG e empatou com o Athletico-PR nos últimos dois jogos disputados no torneio.

Do outro lado, o Fortaleza venceu novamente o América-MG e garantiu a vaga para a semifinal da Copa Sul-Americana no meio da semana. No momento, o Leão do Pici soma 32 pontos e um aproveitamento de 50% na competição.

Mais artigos abaixo

Em 22 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense soma 10 vitórias, contra sete do Fortaleza, além de cinco empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Leão do Pici venceu por 4 a 2.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Diogo Barbosa; André e Lima; Arias, Ganso e Keno; Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Pacheco; Caio, Alexandre e Zé Welison; Imanol Machuca, Pochettino e Guilherme; Lucero. Técnico: Vojvoda.

Desfalques

Fluminense

Marcelo, lesionado, segue fora.

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Quando é?