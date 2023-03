Fluminense x Cuiabá ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (17), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro sub-20; veja como como acompanhar na TV

O Fluminense recebe o Cuiabá na tarde desta sexta-feira (17), a partir das 15h (de Brasília), no Vale das Laranjeiras, pela terceira rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida não terá transmissão ao vivo.

Depois de empatar com o Botafogo em 2 a 2 na rodada de estreia, e ser derrotado pelo Flamengo por 1 a 0, o Fluminense entra em campo pressionado pela primeira vitória no Brasileirão sub-20, enquanto o Cuiabá empatou sem gols com o Internacional, e venceu o RB Bragantino por 3 a 0 nos dois primeiros jogos.

Prováveis escalações

Fluminense sub-20: Cayo Fellipe; Erick, Kayky Almeida, Joilson e Jefté; Justen, Freitas e Arthur; Fabio, João Neto e Isaac.

Cuiabá sub-20: Rhyan; Gustavo Café, Renan, Vinicius Dorneles, Jadson, Ademilso Júnior, Calebe, Luiz Felipe Cauã, Titto, Rikelme.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?