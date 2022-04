Fluminense consulta Fernando Diniz, mas avalia outros nomes para a vaga de Abel Braga

O Fluminense procurou Fernando Diniz e fez uma consulta sobre a situação do treinador, sem clube desde que deixou o Vasco da Gama, em 11 de novembro do ano passado. A GOAL apurou que o técnico deu aval para um possível acordo com o clube.

Os cariocas têm interesse na contratação do técnico, que já passou pelo clube em 2019. Ele tem o nome aprovado pelo presidente Mário Bittencourt. Entretanto, não é a única alternativa para o clube.

O Tricolor carioca avalia também outros nomes no mercado. Odair Hellmann é um nome que agrada à cúpula. Entretanto, como está empregado no Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, é tratado como uma contratação difícil.

Não há multa rescisória no contrato de Odair Hellmann. Contudo, o técnico tem um salário acima dos padrões do futebol brasileiro. Ele também já treinou o clube. A sua passagem foi em 2020, antes da proposta dos Emirados Árabes Unidos.

Cuca é outro nome que agrada à diretoria do Flu. O técnico, porém, não pretende assumir um clube neste momento. Ele quer se dedicar à família e sonha com a possibilidade de chegar à seleção brasileira ao término da Copa do Mundo. O comandante está livre desde que deixou o Atlético-MG, em dezembro do ano passado.

Renato Gaúcho, livre no mercado da bola após a saída do Flamengo, também surge como alternativa. O técnico foi campeão da Copa do Brasil de 2007 e vice da Libertadores 2008 pelo Flu.

O único procurado até o momento foi o técnico Fernando Diniz. Os demais não receberam contato da cúpula. Ainda há outros nomes no radar do clube.

O Tricolor das Laranjeiras está sem técnico desde a manhã desta quinta-feira (28). Abel Braga pediu demissão depois de se sentir pressionado por torcedores no cargo. A cúpula não esperava o pedido do treinador.