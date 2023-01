Fluminense x Atlético Guaratinguetá ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (12), pela segunda fase da Copa São Paulo; veja como acompanhar na TV

O Fluminense visita o Atlético Guaratinguetá na tarde desta quinta-feira (12), às 15h (de Brasília), em Guaratinguetá, pela segunda fase da Copinha. Em caso de empate, a classificação para a terceira fase será decidida nos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Campeão nas edições de 1971, 1973, 1977, 1986 e 1989, Fluminense encerrou a primeira fase na liderança do Grupo 14, com nove pontos e 100% de aproveitamento. Venceu o Porto Vitória por 1 a 0, goleou o Imperatriz por 6 a 0, e encerrou a última rodada com uma vitória sobre o Taubaté por 2 a 0.

Do outro lado, o Atlético Guaratinguetá terminou em segundo lugar no Grupo 13, com cinco pontos. Venceu o Gama (2 a 1) e empatou com o Grêmio Pague Menos (1 a 1) e com o Goiás (1 a 1).

Prováveis e scalações

Escalação do provável do Fluminense: Cayo Felipe; Jhonny, Felipe Andrade, Caio Amaral, Rafael Monteiro; Freitas, Nathan, Arthur, Agner; João Neto e Luan Brito.

Escalação do provável do Atlético Guaratinguetá: Neto; Matheus Vinicius, De Conti, Khallyl e Kauã; Riquelme, Danilo e Gabriel Azevedo; Lucas Amorim, Guilherme de Jesus e Vinicius.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Atlético Guaratinguetá

Não há desfalques confirmados.

Classificação do Grupo 14 - primeira fase

POS. TIME P V E D SG 1º Fluminense 9 3 0 0 9 2º Porto Vitória 4 1 1 1 2 3º Imperatriz 3 1 0 2 -6 4º Taubaté 1 0 1 2 -5

Quando é?