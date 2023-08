Fluminense x Argentinos Juniors ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa Libertadores

Nesta terça-feira (8), o Tricolor decidirá a classificação no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fluminense recebe o Argentinos Juniors nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Como empataram na ida por 1 a 1, quem vencer garante a classificação para a semifinal. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming, com narração de João Guilherme e comentários de Paulo Vinicius Coelho ( veja a programação completa aqui ).

Embalado com a vitória sobre o Palmeiras por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Fluminense volta as atenções para a disputa do mata-mata da Libertadores. O Tricolor garantiu a vaga nas oitavas de final depois de ter terminado na liderança do Grupo D, com 10 pontos. Até aqui, foram três vitórias, dois empates e duas derrotas no torneio.

"Terça-feira, de fato, vai ser um jogo muito importante. A vitória nos dá muita confiança para entrar nessa guerra, que a torcida tanto fala. Vai ser, até o momento, o jogo mais importante da temporada. É um adversário fortíssimo. A torcida tem uma grande importância e em casa estamos conseguindo o resultado. Vamos fazer de tudo para essa classificação vir", afirmou Felipe Melo.

Para o confronto, Fernando Diniz não terá Marcelo à disposição, uma vez que ele foi expulso em Buenos Aires após uma forte dividida com Luciano Sánchez, causando uma grave lesão ao adversário. O clube tentou anular o cartão vermelho, mas a solicitação foi negada pela Conmebol, que manteve a punição. Dessa forma, o treinador poderá optar por escalar Diogo Barbosa.

Do outro lado, o Argentinos Juniors assegurou a classificação ao terminar a primeira fase na segunda posição do Grupo E, com 11 pontos, apenas um a menos que o líder Independiente del Valle. Além disso, abriram uma vantagem de quatro pontos sobre o Corinthians, que ficou em terceiro lugar e conquistou a vaga para a fase eliminatória da Sul-Americana.

A equipe argentina desembarcou no Rio de Janeiro na noite de domingo (6) com quatro desfalques confirmados: Arias, Luciano Sánchez, Miguel Torrén e Gabriel Ávalos. Porém, o técnico Gabriel Milito contará com os retornos de Santiago Montiel e Fabricio Domínguez, que cumpriram suspensão em Buenos Aires e voltam a ficar à disposição.

Vale destacar que o Fluminense possui um histórico de 22 participações na Copa Libertadores, tendo alcançado seu melhor resultado na edição de 2008, quando conquistou o vice-campeonato. Na decisão contra a LDU, o Tricolor empatou por 5 a 5 no placar agregado. Nos pênaltis, foi derrotado por 3 a 1.

Quem avançar nesta terça-feira enfrentará nas quartas de final o vencedor do confronto entre Flamengo e Olimpia, que entrarão em campo nesta quinta-feira (10) no Paraguai. Como o Flamengo venceu a ida por 1 a 0, o Rubro-Negro entrará em campo com a vantagem do empate.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André, Lima e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Argentinos Juniors: Lanzillota; Minissale, Di Cesare e Villalba; Cabrera, Redondo Solari, Moyano e Bíttolo; Heredia e Verón; González. Técnico: Gabriel Milito.

Desfalques

Fluminense

Alexsander e Jorge seguem no departamento médico do clube.

Argentinos Juniors

Ávalos, com problema no quadril, Luciano Sánchez e Miguel Torrén, lesionados, e Arias, expulso no primeiro jogo, são desfalques certos.

Quando é?