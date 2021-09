Flamengo x Palmeiras: quem venceu mais vezes em finais e jogos de mata-mata?

O duelo em jogos decisivos é bastante equilibrado; veja os números

Flamengo e Palmeiras vão protagonizar mais uma final brasileira da Copa Libertadores da América. Os gigantes, ambos em busca do tricampeonato, se enfrentam no dia 27 de novembro, em jogo único, para definir quem vai ficar com o título continental.

Duas potências do futebol nacional e também do internacional, é assim que podemos definir Flamengo e Palmeiras nos últimos anos. E agora, os dois gigantes estão disputando mais uma final de Libertadores, desta vez um contra o outro. E esta não é a primeira vez que o Rubro-negro e o Verdão vão disputar um mata-mata - e nem um titulo.

Foram cinco jogos de mata-mata ou finais em que Flamengo e Palmeiras se enfrentaram, e o retrospecto é bastante equilibrado; a Goal te mostra:

Flamengo x Palmeiras: quem venceu mais vezes em finais?

Rubro-Negro e Verdão se enfrentaram apenas duas vezes em decisões de título, e o Flamengo foi quem levou a melhor nas duas. Na final da Copa Mercosul de 1999, os cariocas venceram com placar agregado de 7 a 6 (primeiro jogo, em casa, foi 4 a 3, e o segundo, com mando do Palmeiras, terminou no empate de 3 a 3).

Já na Supercopa do Brasil de 2021, título disputado em um jogo único, o Rubro-Negro passou pelo Palmeiras vencendo a disputa de pênalis por 6 a 5, depois de um empate por 2 a 2 no tempo normal. Para esta disputa, o Flamengo se classificou como campeão do Campeonato Brasileiro de 2020, enquanto o Verdão foi como vencedor da Copa do Brasil do mesmo ano.

Copa Mercosul 1999 (final) - Flamengo

Supercopa do Brasil 2021 - Flamengo

Flamengo x Palmeiras: quem venceu mais vezes nos jogos de mata-mata?

Nos jogos de decisões em mata-mata, sem ser em decisões diretas de título, o Palmeiras levou a melhor em dois dos três confrontos.

O primeiro deles, na semifinal da Copa do Brasil de 1997, foi justamente a vez em que o Flamengo levou a melhor. Na disputa pela vaga na grande final, o Rubro-Negro venceu os dois jogos, o primeiro por 2 a 1 e o segundo por 1 a 0. O Palmeiras foi eliminado, enquanto os cariocas seguiram para a final, que acabaram perdendo para o Grêmio.

Dois anos depois, em 1999, os times voltaram a se enfrentar no mata-mata da Copa do Brasil, desta vez pelas quartas de final, e o Palmeiras deu o troco no rival. Após perder o primeiro jogo por 2 a 1, o Verdão aplicou um 4 a 2 sobre o Rubro-Negro no jogo de volta e acabou ficando com a vaga na semifinal, quando acabou eliminado pelo Botafogo.

E em 2000 o Verdão novamente passou pelos cariocas, desta vez na semifinal da Copa dos Campeões. Disputando uma vaga na final do torneio que daria vaga à Libertadores, o Palmeiras ganhou do Flamengo nos pênaltis, por 5 a 4, depois de um placar agregado de 2 a 2 (2 a 1 para o Rubro-Negro na ida, e 1 a 0 para os paulistas na volta).