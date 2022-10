Flamengo x Internacional: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Rubro-Negro luta pela entrada no G-4 do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com G-4 como meta, o Flamengo recebe o Internacional na noite desta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto SP e MG), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Depois de duas derrotas consecutivas no Brasileirão, o Flamengo goleou o RB Bragantino por 4 a 1 na última rodada e chega embalado para encarar o Internacional, que não perde há oito rodadas no campeonato nacional. Até o momento, são seis vitórias e dois empates nos últimos oito jogos.

Para o confronto em casa, o técnico Dorival Júnior pode mandar a campo força máxima. Os únicos desfalques são Erick Pulgar, Rodrigo Caio e Bruno Henrique, machucados.

Do outro lado, o Colorado, brigando pela parte de cima da tabela, com 53 pontos, terá o retorno de Gabriel Mercado, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Santos por 1 a 0 na última rodada.

Em 84 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 32 vitórias, contra 29 do Flamengo, além de 23 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Colorado venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável FLAMENGO: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Escalação do provável INTERNACIONAL: Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Liziero, Edenilson, Carlos de Pena, Mauricio e Pedro Henrique; Alemão.

Desfalques

Flamengo

Erick Pulgar, Rodrigo Caio e Bruno Henrique, machucados, seguem como desfalques.

Internacional

Johnny, suspenso, Taison, liberado após o falecimento do pai, Wanderson, com desconforto muscular, Daniel, com trauma no olho direito, e Gabriel, lesionados, estão fora.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Flamengo é favorito contra o Internacional nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,60 na vitória do Rubro-Negro, $ 4,10 no empate e $ 6,00 caso o Colorado vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,95 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,85 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se os dois times marcam, pagando-se $ 2,00 caso positivo, e $ 1,75 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 5 de outubro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: Maracanã – Rio de Janeiro, RJ

• Arbitragem: FLAVIO RODRIGUES (árbitro), MARCELO CARVALHO e LUIZ ALBERTO ANDRINI (assistentes), GRAZIANNI MACIEL (quarto árbitro) e ADRIANO MILCZVSKI (AVAR)