Flamengo x Boavista: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (1), pela última rodada da Taça Rio; veja como acompanhar ao vivo a partida

Podendo garantir o título do , o encara o Boavista na noite desta quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O Rubro-anunciou que, caso não haja impedimento judicial, vai transmitir o duelo estadual em seu canal no YouTube. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Boavista DATA Quarta-feria, 30 de junho de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Apesar do impasse envolvendo a TV Globo e o Flamengo, que vinham discutindo os direitos de transmissão do Carioca há algum tempo, ganhou um novo capítulo. Após a emissora entrar na justiça para impedir a FlaTV de transmitir a partida contra o Boavista, a decisão foi favorável ao Rubro-Negro que tinha informado que, caso não houvesse impedimento judicial, o jogo seria transmitido através de seu canal do YouTube. Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real!

Sem saber o que é perder há quase seis meses, o Flamengo entra em campo embalado com 100% de aproveitamento na , e visando os três pontos para ficar com o primeiro lugar geral.

Podendo garantir o título estadual, o técnico Jorge Jesus deve mandar a campo o que tem de melhor, com Bruno Henrique e Gabigol na frente.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.

BOAVISTA

Com esperanças de avançar no Campeonato Carioca, o Boavista aparece na terceira posição, com os mesmos sete pontos do vice-líder .

Pensando no resultado positivo, o técnico Paulo Bonamigo deve repetir a mesma escalação que empatou com a Portuguesa sem gols.

Provável escalação do Boavista: Klever; Douglas Pedroso, Elivelton, Thiago Silva, Jean; Fernando Bob, Jefferson Renan, Erick Flores, Tartá, Michel, Thiago Mosquito. Técnico: Paulo Bonamigo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 1 Campeonato Carioca 14 de março de 2020 0 x 3 Flamengo Campeonato Carioca 18 de junho de 2020

BOAVISTA