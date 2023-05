Flamengo x Vasco ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil sub-17

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3) pelo jogo de volta da segunda fase; veja como acompanhar na TV

Flamengo e Vasco se enfrentam na tarde desta quarta-feira (3), a partir das 15h (de Brasília), no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil. Como venceu a ida, por 1 a 0 com gol de Igor, o Cruzmaltino tem a vantagem do empate. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Na primeira fase, o Vasco venceu o Cuiabá por 4 a 0, enquanto o Flamengo eliminou o Aragoiania por 8 a 1. De acordo com as regras da Copa do Brasil sub-17, o Flamengo será o mandante no segundo jogo devido ao critério de saldo de gols.

Prováveis escalações

Flamengo sub-17: Caio Barone; Lucyan, Pedro Lemos, João Victor, Germano, Christian, Bill; Kauan, Khauan, Felipe Teresa, Lorran. Técnico: Leonardo Ramos.

Vasco sub-17: Phillipe Gabriel; Wanyson, Igor, Luiz Gustavo, Breno; Matheus Ferreira, Avellar, Gustavinho; Lukas, Rayan e Kauan Kelvin. Técnico: Gustavo Almeida.

Desfalques

Flamengo

Não há desfalques confirmados.

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Quando é?