Flamengo sem Arrascaeta: o quanto o time perde e as alternativas para Jorge Jesus

Principal 'garçom' do time em 2019, uruguaio vai passar por operação e será desfalque no jogo de volta contra o Grêmio

Giorgian De Arrascaeta terá que ser operado por causa da lesão sofrida no empate por 1 a 1 contra o Grêmio, no primeiro jogo da semifinal da Libertadores, e não estará em campo no duelo de volta, marcado para 23 de outubro no Maracanã. Quem também teve lesão detectada foi o lateral-esquerdo Filipe Luís.

“O Filipe Luís fez uma lesão no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo, onde o tratamento é conservador, com fisioterapia, e o Arrascaeta fez uma lesão no ligamento colateral medial, e também do menisco medial. Portanto, um tratamento cirúrgico, onde ele vai realizar uma artroscopia, em breve, nos próximos dias”, informou o médico do , Márcio Tannure, sem informar quando será a operação ou o tempo de recuperação do uruguaio – que é o caso mais grave.

Como comparação, Diego Ribas sofreu a mesma lesão em 2017 e também precisou passar por cirurgia. O prazo de recuperação dado na época foi de seis semanas, sendo que a sua volta aos campos aconteceu um mês e meio após a artroscopia.

O quanto o Flamengo perde

Os atletas De Arrascaeta e Filipe Luís realizaram exames de imagem nesta quinta-feira em Alegre. De Arrascaeta sofreu uma lesão no ligamento colateral medial e no menisco medial do joelho esquerdo. Passará por artroscopia nos próximos dias. — Flamengo (@Flamengo) October 3, 2019

Filipe Luís e Arrascaeta vinham protagonizando algumas das maiores e mais letais trocas de passes no Flamengo, com o lateral criando, da defesa para o ataque, e encontrando bons espaços para entregar a bola para o meia uruguaio, que apesar de toda a movimentação costuma atuar mais pela faixa esquerda do gramado.

Provável ausência contra o (além de outras partidas pelo Brasileirão, competição que tem o time carioca como líder), Arrascaeta vem fazendo talvez a sua melhor temporada desde sua chegada ao Brasil, em 2015. Neste seu primeiro ano com a camisa rubro-negra, por exemplo, o uruguaio é líder de assistências no Brasileirão (foram oito passes para gol) e também disputa a vice-artilharia (foram dez tentos). Ou seja: esteve diretamente envolvido em 18 tentos do time, 38% do total.

É muita coisa.

Dentre os jogadores do Flamengo com mais de dez finalizações no Campeonato Brasileiro, Arrascaeta é também o que mais converte tais tentativas em gol. Segundo dados da Opta Sports, sua taxa de conversão é de 33.3%. Além de ser atualmente a maior referência no último passe, o camisa 14 também é decisivo quando faz suas investidas a gol.

As soluções do Flamengo sem Arrascaeta

Filipe Luís também tem chances de não atuar em suas melhores condições no duelo de volta (a estimativa, segundo apurado pela repórter Raísa Simplício, é de dez dias). Para a lateral-esquerda, a escolha mais óbvia é Renê, mas a substituição de Arrascaeta pode exigir mais do técnico Jorge Jesus.

O treinador pode escolher manter o 4-1-3-2, optando pelas entradas de Vitinho ou Berrío pela ponta-esquerda – jogadores de maior velocidade.

Também existe a possibilidade de colocar o paraguaio Piris da Motta à frente da zaga, liberando Willian Arão mais para frente e utilizando Gerson pela esquerda.

A utilização de Bruno Henrique mais preso ao lado esquerdo, com Gabigol mais isolado à frente, também seria uma boa alternativa, com o desenho mudando mais para um 4-2-3-1.

Por ser tão decisivo, evidente que Arrascaeta vai fazer falta em uma partida tão decisiva, mas as opções de Jorge Jesus também mostram o tamanho e qualidade do elenco rubro-negro, na comparação com seus adversários. Além de ter que repor o seu maior garçom, um desafio para o técnico português será manter a fluidez nas movimentações de ataque – um dos motivos que fazem deste Flamengo tão poderoso ofensivamente. O tempo para testes também não é dos maiores, uma vez que Gabigol e Berrío terão que se apresentar às suas seleções nas próximas semanas.