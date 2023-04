Flamengo x Real Brasília ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste sábado (29), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro feminino; veja como acompanhar na internet

Flamengo e Real Brasília se enfrentam na manhã deste sábado (22), a partir das 11h (de Brasília), no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, pela oitava rodada do Brasileirão feminino sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Fla TV, no YouTube.

Com o objetivo de manter sua sequência invicta no Campeonato Brasileiro sub-20, com sete vitórias consecutivas, o Flamengo continua na disputa pela liderança do torneio. Atualmente, divide a primeira colocação com a Ferroviária, ambos com 21 pontos, enquanto o Real Brasília ocupa a 12ª posição, somando apenas sete pontos, com cinco derrotas, duas vitórias e um empate.

Prováveis escalações

Flamengo feminino: Bárbara; Monalisa, Daiane, Agustina e Jucinara; Thaisa, Cris, Darlene e Duda; Giovanna e Sole Jaimes. Técnico: Luís Andrade.

Real Brasília feminino: Dida; Laíne, Isabela, Petra Cabrera, Carol Gomes, Lorena Bedoya, Karla Alves, Gaby Soares, Lady Andrade, Nenê, Dani Silva. Técnico: Camilla Orlando.

Desfalques

Flamengo

Não há desfalques confirmados.

Real Brasília

Sem desfalques confirmados.

Quando é?